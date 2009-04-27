Kayacı stüdyo daire arıyor

Sevgilisi Ozan Sevindik ile Kandilli’de bir yalı dairesinde oturan Aysun Kayacı, ayrılık sonrası kendisine daire arıyor.



Aysun Kayacı iki yıldır birlikte olduğu Ozan Sevindik ile birlikteyken Kandilli’de bir yalı dairesi kiralamıştı. Üç katlı yalının en üst dairesini tutan sevgililer ani bir kararla ayrıldı. Bu gelişmenin ardından önce Sevindik yıla dairesinden ayrılarak Etiler’e taşındı. Kayacı da taşınma kararı aldığı ve bir daire aradığı konuşuluyor.



Kayışdağı’ndaki Yeditepe Üniversitesi’nde okuyan Kayacı’nın daire tercihi ise okula yakın ve 1+1 olması.

