Kayaalp'in dünya şampiyonluğu ailesini sevince boğdu

Fransa\'nın Başkenti Paris\'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası\'nın ikinci gününde, dün akşam grekoromen stil 130 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Rıza Kayaalp\'in maçını Yozgat\'ta yaşayan ailesi televizyondan büyük bir heyecanla izledi. Finalde karşılaştığı Estonyalı Heiki Nabi\'yi dize getiren son dünya şampiyonu Rıza Kayaalp\'in Paris\'te de unvanını koruyup altın madalya kazanması, Yozgat\'ta yaşayan ailesini büyük bir sevince boğdu.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp\'in unvanını koruduğu final müsabakasını dün akşam evlerinde televizyondan annesi, babası, kardeşleri ve diğer akrabaları büyük bir heyecanla izlerken, şampiyon olup altın madalya kazanması için dua ettiler. Şampiyonluk unvanını koruyan Kayaalp\'in annesi Sevgi Kayaalp, oğlunun maçını izledikten sonra gazetecilere yaptığı konuşmada, büyük bir heyecan ve gurur duyduğunu, başarılarının devamını dilediğini belirtirken, \"Hepimizin gözü aydın. Rıza bütün Türkiye\'yi gururlandırdı, bayrağımızı dalgalandırdı, İstiklal Marşımızı söyletti. Çok gururlanıyorum. O, orada güreşiyor ama ben de burada bitiyorum, halsiz kalıyorum, duadan başka bir şey gelmiyor aklıma. Annelik çok zor bir şey\" diye konuştu.

Rıza Kalaalp\'in babası Kelami Kayaalp de oğlunun yeniden dünya şampiyonu olması nedeniyle çok gururlu ve mutlu olduğunu belirtirken, emeklerinin karşılığını aldığını ifade ederek, \"Darısı olimpiyatlara\" dedi.

Milli güreşçinin ablası Arzu Coşkun da Rıza Kayaalp\'in emeklerinin karşılığını aldığını söyledi. Dünya şampiyonasında Türk bayrağını dalgalandırdığı için kardeşiyle gurur duyduğunu dile getiren Coşkun, \"Ailesi olarak onu çok seviyoruz. O bizim her şeyimiz, gururumuz. Allah\'ım hayırlısıyla olimpiyatları nasip eder inşallah. Darısı olimpiyatlara\" diye konuştu.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç da final maçı sonrası Sevgi Kayaalp\'i telefonla arayıp, oğlunun başarısından dolayı tebrik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Ailenin maçı televizyondan izlemesi

- Aile ile röportaj

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HABER - KAMERA: HARUN GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)