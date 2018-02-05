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Spor

Kaya Turgutluspor'a veda etti

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'a 5-0 yenilen Turgutluspor'da teknik direktör Özgün Kaya görevinden ayrıldı

05 Şubat 2018 19:46

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta deplasmanda Anagold 24Erzincanspor\'a 5-0 yenilen Turgutluspor\'da teknik direktör Özgün Kaya görevinden ayrıldı. Yönetimle yapılan görüşümede karşılıklı anlaşarak Turgutluspor\'a veda eden Kaya, \"Gözüm kulağım oyuncularımda olacak. Tüm kalbimle Turgutluspor\'u destekleyeceğim, bu takım 2. Lig\'e çıkacak\" dedi.
Ayrılırken Belediye Başkanı Turgay Şirin\'i de ziyaret eden Kaya, \"Sezon başında futbolcuların performansı takdire şayandı. Ancak son haftalarda istek ve arzuda eksilme yaşadık. Şu an bıraktığımız Turgutluspor lidere 7 puan, Play-Off hattına da 4 puan uzakta. Hiçbir şey bitmiş değil. Turgutluspor hak ettiği yere gelecektir. Bana destek veren herkese teşekkür ederim\" diye konuştu.

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