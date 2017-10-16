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Yaşam

Kaya tırmanışında düşen genç dağcı hayatını kaybetti

Özkalp'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

16 Ekim 2017 02:28

Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde kaya tırmanış şenliği sırasında dengesini kaybedip düşen Dağcılık Federasyonu Karabük Temsilcisi 22 yaşındaki Cansu Nur Özkalp, yaşamını yitirdi.

 

Kumluca'ya bağlı Yazır Mahallesi'ndeki Olympos mevkiinde dün gerçekleştirilen kaya tırmanış şenliği kapsamında tırmanış yapan Dağcılık Federasyonu Karabük Temsilcisi Cansu Nur Özkalp, dengesini kaybederek düştü.

Şenliğe katılanların çağırdığı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Cansu Nur Özkalp, ambulansla ağır yaralı halde Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Özkalp, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özkalp'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

 

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