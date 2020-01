Kaya tırmanışı yaparken düşüp hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde arkadaşlarıyla beraber kaya tırmanışı yapan Leyla Kara dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten düşüp hayatını kaybetti. İddiaya göre fotoğraf çektirmek istedi; 6 yıldır tırmanış sporu yapan 33 yaşındaki Kara, çevresinde doğa aşığı olarak biliniyordu.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Mehmet Güney'in haberine göre, Leyla Kara'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

"Yeğenim deneyimli bir sporcuydu"

İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’ndan babası Hüseyin Kara, ağabeyi Hasan Kara ve yakınları tarafından cenazesi alınan Kara’nın 6 yıldır tırmanış sporu yaptığı belirtildi.

Anne Fevziye Kara’nın ise ölüm haberini aldıktan sonra fenalaştığı belirtildi. Tatillerinde arkadaşlarıyla sürekli kamplara katılan ve tırmanış yapan Kara’nın dayısı 49 yaşındaki Mehmet Ergin, yeğeninin tırmanış konusunda deneyimli bir sporcu olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Arkadaş grubuyla 5- 6 yıldır sürekli tırmanış yapardı. Tırmanış sırasında 10 metre yükseklikten dengesini kaybedip önce bir kayanın üzerine düşmüş. Nedenini şu an bizde bilmiyoruz. Daha sonra da yere düşmüş. Arkadaşları jandarmaya sağlık ekiplerine haber vermiş. Kamp grubunda doktor arkadaşı ilk müdahaleyi yapmış. Sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etmiş fakat nabız alamamışlar. Sporu çok seven biriydi. 5 kardeşi vardı. Öyle ki kardeşlerini bile götürürdü. Kendi ruhundaki spor aşkını onlara da aşılamak isterdi. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Gencecikti daha."

"Tırmanışa giderken 'Teyze ben rahatlayıp geleyim' derdi"

Leyla Kara’nın insanı seven biri olduğu belirten teyzesi Sariye Yıldırım ise, "Leyla’m dağı seven, insanı seven biriydi. Yürürken bile uçardı. Heyecan doluydu. O kadar yorgun olduğunda bile rahatlamak için giderdi. ’Teyze ben rahatlayıp geleyim’ derdi" ifadesini kullandı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda bir şirkette çalışan Leyla Kara bugün (30.05.2017) ikindi namazına müteakip Gaziemir İlçesi İsyan Camii’nde son yolculuğuna uğurlanacak.