Kaya Gürel vefat etti

T24 - Tiyatro, sinema ve televizyon sanatçısı Kaya Gürel 77 yaşında vefat etti.





1933 doğumlu olan Gürel, pandomim sanatının (sessiz oyun) Türkiye'deki ilklerinden biri olarak tarihe geçti.







Kaya Gürel, aynı zamanda 1980'li yıllarda Berlin'de Türk işçileri arasında tiyatro çalışmalarını ilk başlatanlardan biriydi. Çok sayıda oyunda sahne alan ve bugün yaşamını yitiren Kaya Gürel'in cenazesi yarın Samatya'daki Sümbül Efendi Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Çengelköy Mezarlığı'na defnedilecek.





Kaya Gürel aynı zamanda Doğan Yayın Holding'de başta Kanal D olmak üzere çeşitli spor kanallarında editörlük yapan Kerem Gürel'in babası.



