T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kaya Gürel vefat etti

Tiyatro, sinema ve televizyon sanatçısı Kaya Gürel 77 yaşında vefat etti.

21 Kasım 2010 02:00

T24 - Tiyatro, sinema ve televizyon sanatçısı Kaya Gürel 77 yaşında vefat etti.


1933 doğumlu olan Gürel, pandomim sanatının (sessiz oyun) Türkiye'deki ilklerinden biri olarak tarihe geçti.


Kaya Gürel, aynı zamanda 1980'li yıllarda Berlin'de Türk işçileri arasında tiyatro çalışmalarını ilk başlatanlardan biriydi. Çok sayıda oyunda sahne alan ve bugün yaşamını yitiren Kaya Gürel'in cenazesi yarın Samatya'daki Sümbül Efendi Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Çengelköy Mezarlığı'na defnedilecek.


Kaya Gürel aynı zamanda Doğan Yayın Holding'de başta Kanal D olmak üzere çeşitli spor kanallarında editörlük yapan Kerem Gürel'in babası.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24