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Kaya Çilingiroğlu: Kriz çıkınca nikâhı iptal ettim

Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç 19 şubat'ta evlerinde yapılan sade bir törenle evlendi.

07 Nisan 2009 03:00

Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç 19 şubat'ta evlerinde yapılan sade bir törenle evlendi. 
Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal'ın kıydığı nikah Tanyolaç için tam bir sürpriz oldu.

Kaya Çilingiroğlu, uzun zamandır birlikte olduğu oğlunun annesi Feraye Tanyolaç'la 19 Şubat'ta evlendi. Tarabya'daki evlerinde Tanyolaç'a sürpriz yapan Kaya Çilingiroğlu şunları söyledi:

"Üç ay önce nikâh işlemlerini başlattım. Feraye İtalya'yı çok sever. Oradaki konsoloslukta evlenecektik. Bütün işlemler tamamdı. Feraye'nin de bu sürprizden haberi yoktu. Fakat kriz çıkınca İtalya'yı iptal etmek zorunda kaldım ve işlemleri burada, yine Feraye'nin haberi olmadan başlattım. Bütün bu koşuşturma sırasında da Feraye'nin yakın arkadaşı Aslı'dan yardım aldım. Aslı gelinliği falan satın aldı, pastaları hazırlattı. 19 şubat akşamı Feraye'ye arkadaşlarımızın eve geleceğini, birlikte yemek yiyeceğimizi falan söyledim. O da hazırlık yaptı. Akşam oldu, Aslı eşi Varol ile geldi. En son Belediye Başkanı İsmail Ünal geldi. Feraye bir şaşırdı. O şaşkınlığı sırasında hemen evlenme teklifinde bulundum. Aslı bu arada sakladığı gelinliği getirdi. Tabii Feraye şokta. Böyle sürprizli bir nikâh oldu."

Çilingiroğlu, nikâh tarihini 14 Şubat'a almak istediğini ancak eski kayınvalidesi Emral Avşar'ın vefatından dolayı bu tarihi ertelediklerini açıkladı.




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