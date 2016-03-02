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Kaya Çilingiroğlu: Kadınların trafikten men edilmesi gerek!

"Tanıdığım kadınlar arasında en iyi araba kullanan kişi Sedef Bozok"

02 Mart 2016 14:13

Kaya Çilingiroğlu, cinsiyet ayrımcılığı yaparak, "Kadınların trafikten men edilmesi gerektiğini düşünüyorum" görüşünü savundu. "Tanıdığım kadınlar arasında en iyi araba kullanan kişi Sedef Bozok" diyen Çilingiroğlu, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun haziran ayında ehliyet alacağını ve o zaman araba kullanmaya başlayacağını belirtti.

Habertürk'te yer alan habere göre; Kanal D'de yayınlanan 'Renkli Sayfalar' programına konuk olan Çilingiroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

- Kadınların trafikten men edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tanıdığım kadınlar arasında en iyi araba kullanan kişi Sedef Bozok.

- Zehra'ya araba aldık, haziranda ehliyet alacak. O zaman kullanmaya başlayacak.

- Gece kulübüne izinsiz gittiği için Zehra'ya ceza vermiştik ama artık 18 olduğu için ceza dönemi bitti.

- Zehra'nın reklam filminde söylediği 'anneee' kelimesine bayılıyorum. Efsane oldu. Annesinden çok daha başarılı bence.

- Küçük Kaya da golf oynuyor. Zehra da muazzam sporcu oldu.

- Zehra müthiş tekme atıyor, yumrukları o kadar iyi değil. Geçenlerde 'tekme at' dedim. Kolumu kırıyordu.

- Hülya'nın özel hayatında çok esprili olduğunu söyleyemem. Kameraların karşısında hep neşelidir. Evdeyken kavga ederdik, dışarı çıktığımızda kameraları görünce espriler yapmaya başlardı. 'Benim 3 sn. önce kavga ettiğim kadın bu muydu' diye düşündürürdü beni.

 

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