Kaya Çilingiroğlu: Hülya ne paylaşsa beğeniyorum, fotoğraflarında fotoşop var

Kaya Çilingiroğlu, eski eşi Hülya Avşar'ın fotoğraflarında fotoşop olduğunu öne sürerek "Hülya hiç değişmiyor maşallah. Ama en güzel zamanlarını benimle geçirdi. Photoshop vardır fotoğraflarda. En çok neresinde photoshop var bilmiyorum, o kadar yakın tanımıyorum. Altı üstü 20 yıl geçirmişim. Instagram'da çok vakit geçiriyorum. Hülya ne paylaşsa beğeniyorum" dedi.

Kaya Çilingiroğlu'nun Renkli Sayfalar'da yaptığı açıklamalar şöyle:

"Bu ev beni bastı, Ayvalık'a gidiyorum"

Zehra'yı uğurladık. Benim için ayrılık zor oldu. Zehra isterse 100 yaşına gelsin. Benim için onu ilk kucağıma aldığım halinde. Annesi çok rahattı. 'Onu bırakıp dönerken görürsün' dedim. Ertesi gün 'Ben Ayvalık'a gidiyorum. Bu ev beni bastı' dedi.



Hülya Zehra'yı çok özler. Londra'ya gider gelir en sonunda da taşınır.

"Zehra halk çocuğu"

Zehra bana çok benzer. Bir de aşırı halk çocuğudur. Çok rahattır,i girişkendir. Kaya ile Zehra'yı Trabzon'a götürdüm. Orada bir ailenin evinde kaldık. Bayıldılar Zehra'ya.

İnsanlar Kaya Çilingiroğlu - Hülya Avşar dediğin zaman ulaşılmaz insanlar gibi bakıyor. Biz de sıradan insanlarız.

"Çamaşır yıkadım, yemek yaptım"

Zehra en son telefonla konuştuğumuzda 'baba çamaşır yıkadım, yemek yaptım' dedi. Her konuşmamızda biraz daha şaşırtıyor beni. Sabah 09.00'dan akşam 16.00'a kadar bunlarla uğraşmış. Altı üstü bir göz odası var.



Zehra yurtta kalıyor. 25-30 m2 bir oda. Başka ne olacak ki zaten? Aklım hep Kaya ve Zehra ile. Hep çocuklarımı düşünüyorum. Hayatta yaptığım en doğru dürüst iki tane şey.

"Kadını değil, fotoğrafı beğeniyorsun"

Ben günde 200 tane kadını beğeniyorum. Orada kadını beğenmiyorsun ki, fotoğrafı beğeniyorsun. Profilini kapatan insanlara gıcık oluyorum. Hem o ortamda olmak istiyorsun hem de profil kapatıyorsun. Ben de DM'den mesaj atıyorum 'Merhaba' diyorum, 'Merhaba' diye cevap veriyor. 'Hani profil gizliydi' diyorum, dalga geçiyorum.



Hülya hiç değişmiyor maşallah. Ama en güzel zamanlarını benimle geçirdi. Photoshop vardır fotoğraflarda. En çok neresinde photoshop var bilmiyorum, o kadar yakın tanımıyorum. Altı üstü 20 yıl geçirmişim. Instagram'da çok vakit geçiriyorum. Hülya ne paylaşsa beğeniyorum.

Hülya halkı çok iyi tanır"

Hülya öyle bir şey yapar ki, bir anda gündemi değiştirir. Öyle bir pratik zeka vardır onda. Halkı da çok iyi tanır.



Bekar bir kadın. İstediğini yapmakta özgür. Hülya'nın onu taşıyabilecek biriyle bir araya gelmesini ben de isterim.

"Tarkan Amerika'da olsaydı Murat Boz sadece Instagram'da takip ederdi"

Tarkan ile Murat Boz kıyaslanamayacak ikili. Biri jüri, diğeri star. Tarkan'ın tek eksisi Türkiye'de doğmuş olması. Eğer Tarkan Amerika'da doğmuş olsaydı, Murat Boz onu sadece Instagram'dan takip ederdi.

Murat Boz, 10 milyon da izlenebilir. Olabilir. Tarkan'ın 'Janti' albümünden haberdar olduğunu sanmıyorum. Murat Boz'u tanımıyorum. Yakışıklı, başarılı ama Tarkan deyince bir duralım.



Kendini Cem Yılmaz ile mukayese eden 'komik' adamlar var. Hakikaten komikler. Cem Yılmaz başka bir şey.

"Geçenlerde minibüse bindim"

Toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. Geçenlerde birkaç kez minibüse bindim, adam şaşırdı.



Beni görünce 'Aaa bak Hülya Avşar'ın eski kocası' diyorlar.

