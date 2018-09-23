Kaya Çilingiroğlu: Hülya ile böyle olacağımızı bilseydim daha önce boşanırdım

Kaya Çilingiroğlu, eski eşi sanatçı Hülya Avşar ile çok yakın arkadaş olduklarını söylerken “Şu an Hülya ile çok iyi arkadaşım bilseydim böyle iyi arkadaş olabileceğimizi daha önce ayrılırdım” dedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Şule ile Vitrindekiler' programına konuk olan Kaya Çilingiroğlu, şunları söyledi:

"Hülya çok güzel bir kadın ve herkes ona asılıyor. Biz Hülya ile ayrıldıktan sonra benim çevremden birileri de Hülya ile görüşmek istemiş sonradan duydum. Şu an o kişilerle konuşmuyorum. Selam vermek ayrı bir şey de evime gelip gitmiş, ben onun evine gitmişim böyle tipler asılmış Hülya'ya onlarla konuşmam söz konusu değil. Şöyle bir şey var 'demek ki ben evliyken de senin gözün benim eşimdeymiş' diye.

Hülya ile evliliğimizde güzel zaman geçirdik. Hülya eğlenceli kadındı, çocuğa kadar sonra kendini Zehra'ya adadı işini bile ona göre organize etti. Sonra eğlenceli halleri bitti. Daha sonra iş kadını oldu. Biz Hülya ile kopmuştuk bugün olmasa 6 ay sonra olacak bir durumdu bizimki boşanmamız... Mesela son dönemlerde yemeğe bile ayrı arabalarla giderdik. Şu an Hülya ile çok iyi arkadaşım bilseydim böyle iyi arkadaş olabileceğimizi daha önce ayrılırdım."