Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar beğendiğim bir kadın değildi

Katıldığı radyo progamında Hülya Avşar ile ilgili soruları yanıtlayan Kaya Çilingiroğlu, "O dönemler Türkiye Hülya Avşar diye, yıkılıyordu. Aslında beğendiğim bir kadın değildi" dedi.

Hülya Avşar ile ilk başlarda hiç ilgilenmediğini de belirten Kaya Çilingiroğlu, “O dönemler Türkiye Hülya Avşar diye, yıkılıyordu. Aslında beğendiğim bir kadın değildi. O zamanlar esmer hanımlardan hoşlanıyordum" ifadelerini kullandı.

Çilingiroğlu, katıldığı radyo programında şöyle konuştu:

"Bir gün ofisteyken Hülya Avşar’ı dinleyeyim, dedim. Sahnenin kenarında oturdum. Görünce, ‘bu bir ikon’ dedim. Bugüne kadar nasıl fark etmemişim?’ diye içimden geçirdim. İlk zaman telefonla konuştuğumuzda onu reddetmiştim. Beni kaldığı Çırağan Sarayı’nda çay içmeye davet etti. Ancak, ‘gelemem’ demiştim. ‘Bu ne diyor' diyerek şaşırmıştı. Daha sonra tanıştık ve evlendik. Çocuğum Zehra oldu. 20 yaşına girecek. İnşallah iç mimari okuyacak. Baskı yapmıyorum. İstiyorum ki, çocuk mutlu olsun.”