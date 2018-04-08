Kaya Çilingiroğlu: Erdoğan'ı çok seviyorum; ülkede baskı yok, o baskı nerede hissediliyor anlamıyorum

Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Türkiye'de hiç kimsenin baskı altında olmadığını savundu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini belirten Çilingiroğlu, "Güney’de isteyen rahat rahat bikinisini de giyiyor, içkisini de içiyor. O baskı nerede hissediliyor anlamıyorum" ifadesini kullandı.

İlişkide kuralları olduğunu belirten Çilingiroğlu, "İlişkide olmazsa olmaz kurallarım var: 25 yaş altı olmayacak. Çünkü kızım Zehra 20 yaşında. Ve ismi Zehra olmayacak. Bir de evli ya da ilişkisi olmayacak" şeklinde konuştu.

Posta'da Alev Gürsoy Cimin'in sorularını yanıtlayan Çilinoğlu, TRT'de yaptığı yorumculuktan ne kadar kazandığına ilişkin olarak da şunları söyledi:

"Asgari ücretin 1.600 lira olduğu bir ülkede aldığımız paralara kötü diyemeyiz. Türkiye şartlarına göre ciddi rakamlar ama telaffuz edildiği kadar da değil. TRT öyle büyük paralar ödeyen bir kurum değil. Sosyal medya abartıyor.

İlişkide olmazsa olmaz kurallarım var: 25 yaş altı olmayacak. Çünkü kızım Zehra 20 yaşında. Ve ismi Zehra olmayacak. Bir de evli ya da ilişkisi olmayacak.

Hülya'nın hayatına bir daha birinin gireceğini tahmin etmiyorum. Çünkü Hülya ile kimse yapamaz. Onu taşımak kolay iş değil. Biz boşanınca arkadaşlarımın yarısı Hülya'ya asılmaya kalktı."