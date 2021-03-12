Kawhi Leonard: Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı planlıyorum

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Clippers’ın yıldız basketbolcusu Kawhi Leonard, bu yaz düzenlenecek Tokyo 2020’de yer almak istediğini açıkladı.

İki NBA şampiyonluğu bulunan Kawhi Leonard, Tokyo 2020’ye giderek ilk olimpiyat macerasını yaşamak için hazır olduğunu ifade etti. Atlanta’da düzenlenen NBA All-Star maçından sonra gerçekleşen basın toplantısında konuşan Leonard, "Şu anda planım gitmek yönünde" diye konuştu.

Takımının, NBA’de göstereceği performansın kararını etkilemeyeceğini belirten Amerikalı basketbolcu, "O dönemde, kendimi iyi hissedersem ve oynamaya hazır olursam olimpiyatlara katılacağım" ifadelerini kullandı.

ABD Basketbol Milli Takımı’nın koçu olarak olimpiyatlarda ilk kez görev yapacak Gregg Popovich ile yeniden bir araya gelme şansı olan Leonard, daha önce ABD takımı ile hiçbir olimpiyatta yer almamıştı. Yıldız basketbolcu şu anda 44 oyuncudan oluşan havuzun içinde yer alıyor. 2012 yılından beri ABD için oynayan Leonard, buna rağmen takımıyla hiçbir büyük turnuvada yer almadı.

Tokyo 2020 için geçtiğimiz yıl çok sayıda aday isim vardı ancak salgın sebebiyle planlamalar kötü etkilendi.

B grubunda Fransa, İran ve elemelerden gelecek ülkeyle eşleşen ABD, ilk maçını 25 Temmuz’da Fransa ile oynayacak. NBA finallerinin ise en geç 22 Temmuz’da bitmesi planlanıyor.