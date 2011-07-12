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Yaşam

Kavurucu sıcaklar 3 ay sürecek

Meteoroloji, temmuz, ağustos ve eylülde sıcaklıkların artacağı uyarısı yaptı.

12 Temmuz 2011 03:00

T24- Türkiye, bir haftadır kavurucu sıcakların etkisi altında. Meteoroloji, temmuz, ağustos ve eylülde sıcaklıkların artacağı uyarısı yaptı.

Türkiye, bir haftadır kavurucusıcakların etkisi altında. Meteoroloji, temmuz, ağustos ve eylülde sıcaklıkların artacağı uyarısı yaptı. Güneş ışınlarına dikkat! Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ise temmuz, ağustos ve eylül aylarında sıcaklıkların artacağı uyarısında bulunuyor. Sıcaktan bunalan halkın denizlere akın edeceği bu dönemde uzmanlardan da bir uyarı var: Güneş ışınları her yıl daha zararlı hale geliyor, bu da cilt kanseri ve kemik erimesi riskini artırıyor.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cildiye Uzmanı Dr. Cengiz Bıçakçı, "Mor ötesi ışınlar ve UVB ışını cildimizde renk değişikliği yaratır, hücrelerimize kadar bu ışın ulaşır. Bu da büyük hasar oluşturabilir." diyor. Bıçakçı, güneşten korunmak için koruyucu kullanmayı öneriyor. Koruyucuların cilt tipine göre seçilmesi uyarısında bulunan Bıçakçı, havuç yağı, kakao yağı gibi yağların ise cilt lekelenmelerine yol açabileceğini söylüyor.

Küçük çocuklarda kemik gelişimi ve yaşlılarda kemik erimesine karşı kontrollü güneşlenmek gerektiğini ifade eden Cildiye Uzmanı Bıçakçı, "Saat 10.00 ile 14.00 arasında güneşe çıkılmaması gerekir.

Gölgede de ultraviyole ışınlarına maruz kalınır. Bu durum cilt lekelerine ve halk arasında gebelik lekesi olarak bilinen Melasma'nın erkeklerde de görülmesine neden olabilir." açıklaması yapıyor. Güneş yanıklarının ve güneş lekelerinin omuzlarda ve ellerde de oluşabileceğini aktaran Bıçakçı, söz konusu lekelerin ileride kanserin habercisi olabileceğini dile getiriyor.

Vücuttaki benlerin çok önemli olduğuna dikkat çeken Bıçakçı, özellikle renk, şekil ve görünüm değişikliği gösteren benlerin mutlaka doktora gösterilmesi gerektiğini ifade ederek, "Her kahverengi ben tümördür. Ama iyi huyludur. Bunların kötü tümöre çevrilmesi mümkündür. En tehlikelisi de 'melanom' denen tümördür. Ben hızlıca büyüyor, renk siyahlaşıyorsa, çarpma olmadığı halde kanama oluyorsa, çevresinde benler oluşuyorsa hemen doktora başvurulmalıdır." uyarısında bulunuyor.


Yüksek sıcaklık uyarısı


Yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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