Kavuran sıcaklara yağmur molası

T24 - Hava sıcaklığı değişmiyor, gök gürültülü sağanak yağış geliyor. Meteoroloji bugün Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz dışında tüm bölgelerde yağmur bekliyor.



Ancak yarın tam anlamıyla Türkiye kavrulacak. İstanbul’da yarın en yüksek sıcaklık 32 derece olmasına rağmen en yüksek nem oranı %96 seviyesinde bekleniyor. Bununla birlikte İstanbulluların hissedeceği sıcaklık ise 53 derece olacak.





Gökgürültülü yağış



Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor. Türkiye’nin güney, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.





Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı



Meteoroloji hava sıcaklığının; güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden, sıcak havanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı (güneş çarpması vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.











