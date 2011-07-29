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Yaşam

KAVUNLARINI ÇALANLARA BEDDUA NOTU SARUHANLI (A.A)

29 Temmuz 2011 18:24

-KAVUNLARINI ÇALANLARA BEDDUA NOTU SARUHANLI (A.A) - 29.07.2011 - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kavun tarlasından sürekli hırsızlık yapılmasından şikayetçi olan çiftçi, tarlasına ''Zehir olsun, yeter gari'' yazılı not bıraktı. Taşdibi köyünden Cemil Gökkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adiloba ile Kepenekli köyleri arasında kalan yol kenarındaki 10 dönümlük tarlasına kavun ektiğini, yoldan geçenlerin kavunlarından alması nedeniyle zarara uğradığını söyledi. Gökkaya, bazen yoldan geçerken tarlasından kavun koparanları görüp uyardığını belirterek, ''Her önüne gelen tarlaya girip kavunları koparıyor. İlk günlerde ses etmedim. 'Göz hakkıdır, birkaç adet alabilirler' dedim. Ancak gün geçtikçe tarlada kavun kalmamaya başladı. Kaldı ki kavunlar henüz tam olarak olgunlaşmadı bile. Ben de bu duruma kızarak hırsızlara yazdığım notları tarlanın 3 ayrı noktasına astım. O günden beri hırsızlık olayı biraz azaldı'' dedi. Cemil Gökkaya, tarlasına  ''Zehir olsun, yeter gari'', ''Ben turşu yapmadım, sen yaptın'',''Dikkat zehirli, geberme'' yazılı notları bıraktı.

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