Kavuğun yeni sahibi Şevket Çoruh: Resmî makamlar tarafından bir başımıza bırakılmışken bizi sarıp sarmalayan, yalnız olmadığımızı hatırlatan ustalarımız oldu

Şevket Çoruh, Rasim Öztekin'in Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun önemli bir simgesi olan kavuğu, kendisine devredeceğini açıklamasının ardından, Resmî makamlar tarafından bir başımıza bırakılmışken bizi yine sarıp sarmalayan, yalnız olmadığımızı hatırlatan ustalarımız oldu. Bu onuru, tüm ustalarım ve her şeye “rağmen” tiyatro yapmaktan vazgeçmeyen tüm tiyatro emekçileri adına kabul ediyorum" dedi.

Kel Hasan Efendi, İsmail Dümbüllü, Münir Özkul, Ferhan Şensoy gibi Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun ve tuluat sanatının ustalarının taşıdığı kavuğun son sahibi Rasim Öztekin, kavuğu Şevket Çoruh’a devredeceğini açıkladı. Çoruh, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Çoruh'un açıklaması şöyle

"Kişisel çabalarımızla doğurup seyirci ve meslektaşlarımızın desteği sayesinde büyüttüğümüz yolculuğun, kendi küçük etkisi büyük bir virüs marifetiyle sekteye uğradığı bugünlerde, resmî makamlar tarafından bir başımıza bırakılmışken bizi yine sarıp sarmalayan, yalnız olmadığımızı hatırlatan ustalarımız oldu.



Geleneksel tiyatromuzu temsil eden, Kel Hasan Efendi’den İsmail Dümbüllü’ye, ondan Münir Özkul’a, Ferhan Şensoy’a ve Rasim Öztekin’e geçen “kavuk”un bana devredileceğini bugün gururla öğrendim. Bu onuru, tüm ustalarım ve her şeye “rağmen” tiyatro yapmaktan vazgeçmeyen tüm tiyatro emekçileri adına kabul ediyorum. Bu emaneti benden sonra taşıyacak ve tiyatroyu yaşatmak için çalışacak meslektaşımla buluşana kadar; yaşasın sanat, yaşasın tiyatro, yaşasın insan..!"

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