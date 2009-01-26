'Kavuğu Tolga'ya versin'

Tiyatro öğrencileri tarafından 'duayen' ilan edilerek kavuk giydirilen ünlü tiyatrocu Halit Akçatepe'den ilginç çıkış...



Akşam gazetesinin haberine göre, yıllardır tartışma konusu olan Ferhan Şensoy'un meşhur kavuğu hakkında fikirlerini dile getiren Halit Akçetepe, “Münir Özkul ağabey kendisine İsmail Dümbüllü'nün verdiği kavuğu gururla taşıdı. Henüz sahnelerdeyken de onu Ferhan Şensoy'a teslim etti. Şimdi sıra Ferhan'da... Sevgili kardeşimi eleştirmek için söylemiyorum ama o kavuk bir geleneği temsil eder ve kimseye 'Al sende kalsın' diye verilmemiştir. Bence şık olan şey Ferhan'ın o kavuğu evindeki dolabında saklaması değil, genç nesilden birisine teslim etmesidir” dedi.



Kavuğu kimin hak ettiği konusunda da fikrini açıklayan Akçatepe, “Valla bence o kavuğu Tolga Çevik hak ediyor. Çünkü bugün sahnedeki genç arkadaşlara baktığımız zaman ortaoyunu geleneğini başarıyla temsil eden tek kişinin Tolga olduğuna inanıyorum. Doğaçlama oynuyor ve son derece de başarılı. Kavuk onun hakkıdır” dedi.



Ölene kadar bende



Şensoy, hiç bitmeyen tartışmaya son noktayı bir süre önce koymuştu. Ünlü oyuncu, “Münir abinin (Özkul) bana verdiği kavuğu ilaçlattım, dolabımda duruyor. Bu kime verilecek, kime ne? Ölene kadar da kimseye vermiyorum. Benden sonra kavuk bizim tiyatrodan birine gider” demişti.



Komedyen eleştiriyi kaldıracak



Cem Yılmaz'ın 'Beklenti diye bir şey uyduruyorlar. Peki benim beklentilerim ne olacak? Bir film yapmak vardır. Bir de film izlemek. Tercihini yap... Ben film yapan tarafındayım, senin gibi sadece izlemiyorum. Bana hürmet et!..' sözlerinin de yanlış olduğunu söyleyen Akçatepe, “Olmaz, izleyiciye, kendini eleştirene böyle rest çekilmez. Komedyen adam mizah adamıdır. İş yaparken nasıl herkesi eleştiriyorsa, kendisi hakkında söz söyleyeni, eleştirine de dinlemek zorundadır. Bu işin kuralı budur” dedi.

