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Kavşakta TIR'la çarpışan motosikletli yaşamını yitirdi

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kavşakta TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü 75 yaşındaki Osman Özdoğan yaşamını yitirdi

12 Eylül 2018 23:14

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli ilçesinde, kavşakta TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü 75 yaşındaki Osman Özdoğan yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Denizli-Akhisar Karayolu Taytan Kavşağı\'nda meydana geldi. Alaşehir yönünden Gölmarmara\'ya giden Erol Karagöz\'ün kullandığı 42 BY 663 plakalı TIR, kavşakta Demirci\'den Salihli yönüne giden Osman Özdoğan yönetimindeki 45 SA 758 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Özdoğan, ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri, durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi. Özdoğan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Özdoğan, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. TIR şoförü Karagöz\'ü gözaltına alındı.

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