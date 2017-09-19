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Kavşakta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kavşakta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı, arkasında yolcu olarak bulunan kişi ise yaşamını yitirdi

19 Eylül 2017 22:13

Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir ilçesinde, kavşakta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı, arkasında yolcu olarak bulunan kişi ise yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Alaşehir-Sarıgöl Karayolu, Çataltepe Kavşağı\'nda meydana geldi. Alaşehir\'den Sarıgöl yönüne giden Hüsamettin Tarım\'ın kullandığı 20 ZP 040 plakalı otomobil, kavşakta karşıdan gelen ve Alaşehir yönüne dönüş yapmak isteyen 61 yaşındaki Ramazan Karaaslan yönetimindeki 45 KA 9341 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle asfalta fırlayan motosiklet sürücüsü Karaaslan yaralanırken, arkasında yolcu olarak bulunan kimliği belirlenemeyen bir kişi ise olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Alaşehir Devlet  Hastanesi\'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Karaaslan tedaviye alındı. Karaaslan\'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Tarım\'ı gözaltına alırken, yaşamını yitiren kişinini ise kimliğinin tespiti için çalışma başlattı.

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