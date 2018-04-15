T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kavşakta, motosikletle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen motosiklet ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

15 Nisan 2018 17:01

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesinde, kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen motosiklet ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Sarıgöl Devlet Hastanesi önünden geçen İstiklal Caddesi\'nde meydana geldi. Fatih Caddesi\'nden, İstiklal Caddesi yönüne giderken kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Hüseyin Emre Adıgüzel (17) yönetimindeki 45 TA 4963 plakalı motosiklete, Sinan Kahraman (65) yönetimindeki 45 AAC 730 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle asfalta fırlayan kasksız motosiklet sürücüsü Hüseyin Emre Adıgüzel ile arkasındaki arkadaşı Mehmet Keşkekoğlu (20) ve otomobil sürücüsü Sinan Kahraman yaralandı.
Yaralılar ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Buradaki İlk müdahalenin ardından durumu ağır olan yaralılardan Adıgüzel, Turgutlu Devlet, Keşkekoğlu ise Alaşehir Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Vehbi SARIHANSARIGÖL Manisa DHA MANİSA SarıgölKazaSarıgöl Devlet HastanesiCaddesiFatih CaddesiHüseyin Emre AdıgüzelTAKahramanAACMehmet KeşkekoğluSinan KahramanYaralılarBuradakiAdıgüzel Turgutlu Devlet Keşkekoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24