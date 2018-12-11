Kavşakta motosikletine ticari araç çarpan liseli Ekrem öldü

Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Çay ilçesinde lise öğrencisi Ekrem Atalay (17) motosikletiyle kavşağı dönerken, ticari aracın arkadan çarpmasıyla savrularak düştü ve hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Afyonkarahisar- Konya karayolunun Çay\'a bağlı Yeşilyurt köyü yakınlarında meydana geldi. Plakasız motosikletiyle Çay\'a doğru gelen Ekrem Atalay\'a kavşağa yaklaştığı sırada, arkadan gelen R.G.\'nin kullandığı 20 DAN 82 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Ekrem Atalay, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sırasında Ekrem Atalay\'ın başında kask olmadığı belirtildi.

Çay Endüstri Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi Ekrem Atalay\'ın cenazesi bugün Pınarkaya köyü camiinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Kazanın ardından hafif ticari araç sürücüsü R.G. jandarma tarafından gözaltına alındı.



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