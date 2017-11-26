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Kavşakta 3 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 3 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 7 kişi, yaralandı

26 Kasım 2017 18:36

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, 3 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 7 kişi, yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Gebze İstasyon Mahallesi Eskihisar kavşağında meydana geldi. Fatih Atalay Şıkoğlu (27) yönetimindeki 55 GM 832 plakalı otomobil, Nedim Yılmaz\'ın (46) kullandığı 41 UR 946 plakalı otomobil ve Yaser Khasim (31) yönetimindeki 34 MM 951 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada Metehan Şıkoğlu, Pınar Şıkoğlu, Sevim Şıkoğlu, Suriye uyruklu Mahmut Khasim, Ömer Khasim, Lulia Khasim ile Batoul Badenjki, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ekibi geldi. Yaralılar, ambulanslarla Darıca Farabi Devlet Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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