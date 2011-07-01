T24 LogoT24 Logo
Yaşam

KAVŞAK İNŞAATINDAN TARİH ÇIKTI BALIKESİR (A.A)

01 Temmuz 2011 13:43

-KAVŞAK İNŞAATINDAN TARİH ÇIKTI BALIKESİR (A.A) - 01.07.2011 - Bandırma-Erdek karayolu üzerinde yaptırılan Tatlısu Kavşağı'nın inşaat kazılarında, Roma dönemi ve Kyzikos Antik Kenti'ne ait köprü ayağı, temel kalıntıları ve seramik parçalarına rastlandı.  Özel bir şirket tarafından 29 Nisanda başlatılan çalışmalar, ortaya çıkan arkeolojik bulgular nedeniyle üç noktada durduruldu. Bandırma Arkeoloji Müdürü Zeliha Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin 1. derece arkeolojik sit alanında yer aldığına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:  ''Başından beri takip ettiğimiz yapım çalışmalarının değişik noktalarında, Roma dönemine ait olabileceğini düşündüğümüz, Kyzikos Antik Kenti'ne ait köprü ayağı ve temel kalıntılarının yanı sıra seramik parçalarına rastlandı. Bu nedenle üç noktada, yapım çalışmalarına ara verdirdik. Bu bölge Kyzikos Antik Kenti sınırları içinde bulunup, 1. derece sit alanı kapsamında yer alıyor. 1. derece arkeolojik sit alanlarında çalışmaların yapılması sadece kurum kararıyla Müze Müdürlüğü denetiminde onaylı projelerle yapılabiliyor.''  Doğan, önümüzdeki hafta, Kyzikos ören yerindeki kazıları yürüten ekibin başkanı Yrd. Doç. Nurettin Koçhan ve kurul uzmanlarının, bölgedeki incelemelerinin ardından yol haritasını gözden geçireceklerini belirterek, ''Ancak bölgede yapılan alt geçit konusunda sistem değişikliği beklemiyorum. Sadece, bu tarihi bulguların korunmasına yönelik önlemler alınabilir'' dedi. Erdek Kaymakamı İsmail Kaygısız da bölgede uzmanlar tarafından yapılacak incelemelerden sonra nasıl bir yol izleneceği ve hangi önlemlerin alınacağının belirleneceğini kaydetti. Öte yandan, iki ayda bitirilmesi taahhüt edilen Bandırma-Tatlısu kavşağı alt geçit çalışmalarında 25 işçi çalışıyor. Burada yapılacak çalışma ile Bandırma-Erdek-Tatlısu kavşağındaki yoğun trafikten kaynaklanan kaza riskinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24