-KAVŞAK İNŞAATINDAN TARİH ÇIKTI BALIKESİR (A.A) - 01.07.2011 - Bandırma-Erdek karayolu üzerinde yaptırılan Tatlısu Kavşağı'nın inşaat kazılarında, Roma dönemi ve Kyzikos Antik Kenti'ne ait köprü ayağı, temel kalıntıları ve seramik parçalarına rastlandı. Özel bir şirket tarafından 29 Nisanda başlatılan çalışmalar, ortaya çıkan arkeolojik bulgular nedeniyle üç noktada durduruldu. Bandırma Arkeoloji Müdürü Zeliha Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin 1. derece arkeolojik sit alanında yer aldığına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi: ''Başından beri takip ettiğimiz yapım çalışmalarının değişik noktalarında, Roma dönemine ait olabileceğini düşündüğümüz, Kyzikos Antik Kenti'ne ait köprü ayağı ve temel kalıntılarının yanı sıra seramik parçalarına rastlandı. Bu nedenle üç noktada, yapım çalışmalarına ara verdirdik. Bu bölge Kyzikos Antik Kenti sınırları içinde bulunup, 1. derece sit alanı kapsamında yer alıyor. 1. derece arkeolojik sit alanlarında çalışmaların yapılması sadece kurum kararıyla Müze Müdürlüğü denetiminde onaylı projelerle yapılabiliyor.'' Doğan, önümüzdeki hafta, Kyzikos ören yerindeki kazıları yürüten ekibin başkanı Yrd. Doç. Nurettin Koçhan ve kurul uzmanlarının, bölgedeki incelemelerinin ardından yol haritasını gözden geçireceklerini belirterek, ''Ancak bölgede yapılan alt geçit konusunda sistem değişikliği beklemiyorum. Sadece, bu tarihi bulguların korunmasına yönelik önlemler alınabilir'' dedi. Erdek Kaymakamı İsmail Kaygısız da bölgede uzmanlar tarafından yapılacak incelemelerden sonra nasıl bir yol izleneceği ve hangi önlemlerin alınacağının belirleneceğini kaydetti. Öte yandan, iki ayda bitirilmesi taahhüt edilen Bandırma-Tatlısu kavşağı alt geçit çalışmalarında 25 işçi çalışıyor. Burada yapılacak çalışma ile Bandırma-Erdek-Tatlısu kavşağındaki yoğun trafikten kaynaklanan kaza riskinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.