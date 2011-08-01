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Yaşam

KAVRULSALAR DA ÇALIŞMAK ZORUNDALAR MUĞLA (A.A)

01 Ağustos 2011 18:48

-KAVRULSALAR DA ÇALIŞMAK ZORUNDALAR MUĞLA (A.A) - 01.08.2011 - Muğla'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı. Kentte, yol yapım çalışmalarında 160 derece sıcakta asfalt döken işçiler, fırıncılar ve tarlada tütün toplayan tarım işçileri adeta nefes almadan çalışıyor.  Sıcağa diğer mesleklere göre daha çok maruz kalan, ancak geçimlerini sağlamak için ''kavrulsalar da çalışmak zorunda olan'' yol yapım çalışmalarında 160 derece sıcaktaki asfaltı döken işçiler, fırıncılar ve tarlada tütün toplayan tarım işçileri zor günler yaşıyor. Sıcak hava nedeniyle sokakların adeta boşaldığı Muğla'da yol yapım işçileri, sıcak asfalt karşısında 14 saat aralıksız çalışıyor. Son bir haftadır hava sıcaklığının 40 derecenin altına düşmediği Muğla'da, sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlayan asfalt işçileri zor anlar yaşıyor. Yol yapım çalışmalarında asfalt döken firmanın üst yapı sorumlusu Nesimi Çetiner, günde yaklaşık 12-14 saat çalışma yürüttüklerini belirterek, ''Sıcak da olsa ekmek parası kazanmak için çalışmak zorundayız. Aşırı sıcaklar nedeniyle zor günler yaşıyoruz. Dışarıda hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde fakat asfaltın sıcaklığı da yaklaşık 160 dereceyi buluyor. Biz yaklaşık 200 derece sıcak ile mücadele ediyoruz. Zor oluyor fakat asfalt da ancak sıcak havalarda dökülüyor. Biz de ekmek paramızı kavrulsak da bu şekilde kazanıyoruz''' dedi. -TARIM İŞÇİLERİ- Muğla'nın çevre yolunda 40 derece sıcak havada tütün toplayan tarım işçileri sıcağın altında ekmek parası kazanmak ve aile bütçelerine katkı sağlamak için ter döküyor. Hava sıcaklığına aldırış etmeden tarlada çalışan işçiler de, ''Biz çalışmaya gece 4'te başlıyoruz. Hava sıcak olunca tarlada çalışmak imkansız hale geliyor. Çocuklarımızın eğitimi ve aile bütçelerimize katkı sağlamak için çalışmak zorundayız'' diye ifade ettiler. Yaklaşık 30 yıldır tütün yetiştiriciliği yaptığını belirten Şener Çıldır ise 10 yıl öncesine kadar tütün üreticiliğinden iyi paralar kazandıklarını anlatarak, ''Artık tütün para etmiyor. Burada çalışan işçiler bile 30 TL yevmiye ile çalışıyorlar. Biz eskiden tütünden kazandığımız para ile çocuklarımızı evlendirir arta kalan para ile traktör alırdık. Şimdi ise artık ancak evimizi geçindirebiliyoruz. Tütün üreticiliği çok zor ve uzun bir süreç. Biz bu işe Şubat ayında başlayıp ağustos ayı sonuna kadar mücadele ediyoruz. Özellikle ağustos ayında tarlada sıcaklar bizi çok zorluyor'' diye konuştu.

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