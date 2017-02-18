Kavgayı ayırırken dudağından giren 20 santimlik bıçak beynini sıyırdı

İzmir Bayraklı'da yoldan geçerken rastladığı kavga eden grubu ayırmaya çalışan genç ölümden döndü; dudağından giren 20 santimlik bıçak beyin zarını sıyırdı. Geçirdiği başarılı ameliyatla hayata tutunan 21 yaşındaki Mertcan Silin'in ailesi ise, saldırganları yakalayamayan polise tepki gösterdi.

CNN Türk’te yer alan habere göre, 22 Ocak günü Yamanlar Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre arkadaşlarıyla yemek yemek için evden çıkan Mertcan Silin, yolda kavgaya denk geldi. Silin, kavgaya karışan arkadaşlarını görünce yanlarına giderek ayırmaya çalışırken karşı grubun saldırısına uğradı.

Bu esnada O.D. isimli şahıs, yanında bulunan bıçağı Silin’in dudağına sapladı. Kanlar içinde yere yığılan Silin, arkadaşları tarafından otomobille önce Medikalpark İzmir Hastanesine kaldırıldı. Buradan da ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Silin’in dudağından giren yaklaşık 20 santimetrelik bıçağın beyin zarını sıyırdığı anlaşıldı.

Yaklaşık 5 saatlik bir operasyonun ardından Silin kurtarıldı. Kafa tasından kemik parçası alınarak, canlılığını yitirmemesi için sağ baldırına yerleştirilen Silin’in yaklaşık 6 ay yaşamsal faaliyetlerini tek başına karşılayamayacağı ailesine bildirildi. Silin’in 6 ay sonra tekrar ameliyat edileceği ve baldırına yerleştirilen kemiğin kafa tasına yerleştirileceği öğrenildi.

Olayın Yamanlar Karakolu bölgesinde olduğunu ifade eden amca Zeyit Silin, yeğenini bıçakla ağır yaralayan şahsın kim olduğunu öğrenmek için olaydan 3-4 gün sonra Yamanlar Karakoluna gittiğini ancak kendisiyle ilgilenilmediğini iddia etti. Başından geçenleri anlatan Silin, “Yeğenim ölümden dönmüşken emniyetten eve gelip olayı soran hiç kimse olmadı. Olayın peşine düşen de olmadı. Sen bu bölgenin asayişinden sorumlusun. Gel yüreğime bir su serp. Yalandan da olsa ’ben peşindeyim, bakıyorum, yakalayacağız’ de ama o da yok" dedi.

'Peşini bıraksam ilgilenecekleri yok'

Yeğenini ağır yaralayan kişilerin yakalanması için çalmadık kapı bırakmadığını anlatan amca Zeyit Silin, şöyle devam etti:

"Baktım ki karakoldan bir şey çıkmıyor dönüp hastaneye gittim. Hastanedeyken tekrar Yamanlar Karakolu ile irtibat kurdum. ’Yarın için bir gel de konuşalım’ dediler. Saat 12 sıralarında karakola girdim. Yine sonuç alamayınca bu defa valiliğe gittim. Orada asayiş ve emniyetle ilgilenen bir memurla görüştüm. Durumu izah ettikten sonra gözümün önünde telefonlara sarıldı. Bayraklı Kaymakamlığı, Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimleriyle görüştü. Ondan sonra bana ’Sen akıllı bir insansın. İyi ki buraya gelmişsin. Sen şimdi git saldırgan kısa zamanda yakalanacak’ dedi. Bu görüşmemizden birkaç saat sonra sivil ekipler eve gelip çocuğun ifadesini aldılar. 1-2 gün sonra da saldırganın yakalandığı bilgisi geldi. Olayın peşini bıraksam polisin ilgileneceği yok. Saldırgan günlerce elini kolunu sallayarak gezerken biz hastane köşelerinde perişan halde bekledik. Yakalanması, olayın aydınlatılması için illa kapı kapı dolaşmamız mı gerekiyor? İlgisiz davranan Yamanlar Karakoluna verilen maaştan şahsen benim payıma düşeni ben helal etmiyorum."

Yakalanan şüphelinin çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldığını belirten Silin, "Bu karardan sonra ailece hepimiz şaşırdık ve yıkıldık. Şimdi Adalet Bakanlığına sesleniyorum; aç bir çocuk gidip bir simit çalıyor, ona 4 sene ceza veriliyor. Yeğenimi yatağa mahkum eden bu şahıs nasıl serbest bırakılıyor? Adalete saygımız sonsuz. Onun için adaletin yerini bir an önce bulması ve saldırganın tekrar yakalanıp tutuklanmasını bekliyoruz."