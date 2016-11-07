T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kavgayı ayıran kadından "Karı - koca arasına niye giriyorsun?" diyen polise: Bırakayım da kadını öldürsün mü?

Polise "Öldürsün mü" diyen kadın ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü

07 Kasım 2016 16:42

Bolu'da sokak ortasında eşini darp ettiği iddia edilen adama bir kadın müdahale etti. Alkollü olduğu iddia edilen kadına, bir polis memuruysa "Karı kocanın arasındaki mevzuya sen niye karışıyorsun" dedi. Kadınsa, polise, "Niye karışmayacağım, binlerce kadın ölüyor ya" diye cevap verdi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, olay Karamanlı Mahallesi Konuralp Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokak ortasında tartıştığı eşini darp ettiği ileri sürülen şahsa yoldan geçen ve alkollü olduğu iddia edilen N.Ş. isimli kadın müdahale etti. İkili arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipten bir memur, N.Ş. isimli kadına, "Karı kocanın arasındaki mevzuya sen niye karışıyorsun" diye sordu. N.Ş. ise, "Niye karışmayacağım, binlerce kadın ölüyor" cevabını verdi.

Darp edildiği öne sürülen kadının eşinden şikayetçi olmadığını söyleyen polis memuruna tepki gösteren N.Ş., "Ben şikayetçiyim, beni darp etti. Olay bu mu? O zaman herkes birbirini öldürsün. Ben de alkollüyüm burada sağa sola sataşırım, nasılsa alkollüyüm. Ben de alkollü olduğum için herkesi öldürürüm, biçerim. Suç değilmiş" diye konuştu. N.Ş. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

ETİKETLER

Bolukavga

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24