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Dünya

Kavganın acısını 7 aylık bebekten çıkardılar

İki genç kız, kendileriyle aynı okulda okuyan ve kavgalı oldukları bir başka kızın kardeşini otobüsün önüne attı.

05 Ağustos 2010 03:00

T24- İngiltere'de akıl almaz bi saldırı yaşandı. İki genç kız, kendileriyle aynı okulda okuyan ve kavgalı oldukları bir başka kızın kardeşini otobüsün önüne attı.


Başkent Londra'da yakın Croydon'da gerçekleşen olayda 7 aylık Tavish annesi ve ablasıyla gezintiye çıktı. Bu sırada Tavish'in ablası, okulda tartıştığı ve hiç hoşlanmadığı iki kızla karşılaştı. Tartışma büyüyünce kızlardan biri aniden küçük Tavish'i tutarak, hızla geçen bir otobüsün önüne fırlattı. Anne ve abla adeta şok geçirirken, olayı zamanında farkeden otobüs şoförü direksiyonu hemen kırınca, bebek ezilmekten kurtuldu. Hafif sıyrıklarla kurtulan bebek derhal hastaneye kaldırıldı.

Okul yönetimine şikayette bulunacağını belirten, bebeğin babası Rajiv, “Oğlum ölebilirdi. Karım ve çocuklarım güpegündüz saldırıya uğradı. Oğlumun sağlığı yerinde ancak kızım halen şokta” diyerek tepkisini dile getirdi.

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