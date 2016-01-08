Kavgam'ın yeni baskısı kitapçılarda



İki ciltten oluşan iki bin sayfalık eser bugün kitapçılarda satışa çıkarılıyor. Kitabın djital ortamda da yayınlanması planlanıyor.

Tarih Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada eserin tamamen elden geçirilerek, içeriğin tarihi gerçekler ışığında bilimsel olarak yorumlandığı kaydedildi. Kavgam'ın yorumlu yeni baskısının okullarda ders kitabı olarak okutulup okutulmayacağı ise tartışılıyor.

Hitler'in ölümünden 70 yıl sonra yayın hakları ortadan kalkan kitabın 1945'den sonra ilk yeni baskısı yapılmış oldu. Nazi rejiminin propagandası niteliğindeki Kavgam 1945 yılına dek 12 milyondan fazla basılmıştı. II. Dünya Savaşı'dan sonra kitabın yayın hakları Bavyare Eyaleti'ne geçmiş, eyalet yönetimi de telif hakları süresince kitabın yeniden basılmasına izin vermemişti.