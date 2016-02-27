Kavgam'ın eleştirel yeni baskısı 'en çok satanlar listesi'nde

Münih Tarih Enstitüsü'nün hazırladığı, Nazi diktatörü Adolf Hitler'in "Mein Kampf" (Kavgam) adlı kitabının bilimsel yorumlarla düzenlenen ve "Kavgam: Eleştirel Baskı" adını taşıyan yeni baskısı en çok satalara girdi.

Münih Tarih Enstitüsü kitabın Ocak başında yayınlanan yeni baskısından şu ana dek 24 bin adet satıldığını ve kitabın şimdiden 3. baskısının yapıldığını açıkladı. Bir Enstitü sözcüsü kitapçılardan sürekli yeni talep geldiğini belirtti.

Enstitü ayrıca kitapçılardan aldığı geri bildirimlere göre, kitabı satın alan okuyucuların önemli bir bölümünün siyaset ve tarihle ilgilenen okuyucu kitlesinden oluştuğunu açıkladı.

Tarih Enstitüsü, Hitler'in ölümünden 70 yıl sonra yayın hakları ortadan kalkan kitabın uzun süren bir çalışma döneminin ürünü olan eleştirel bir baskısını yayınlamıştı. Nazi rejiminin propagandası niteliğindeki Kavgam, 1945 yılına dek 12 milyondan fazla basılmıştı. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kitabın yayın hakları Bavyare Eyaleti'ne geçmiş, eyalet yönetimi de telif hakları süresince kitabın yeniden basılmasına izin vermemişti.

Tarih Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada eserin tamamen elden geçirilerek, içeriğin tarihi gerçekler ışığında bilimsel olarak yorumlandığı kaydedildi. Kavgam'ın yorumlu yeni baskısının okullarda ders kitabı olarak okutulup okutulmayacağı ise tartışılıyor.