'Kavgam' ve İsrail



Almanya'da Yakın Tarih Enstitüsü uzmanları 3 bin 500 dipnot düştükleri ‘Kavgam'ın yeni baskısında Hitler'in iddialarını modern araştırmaların sonuçlarıyla karşılaştırdı. Kitabın yayınlanması, telif hakkının 2015 yılının sonunda kalkmasıyla mümkün oldu.

‘Kavgam'ın yayınlanması İsrail'de nasıl karşılandı?

‘Kavgam'ın orijinal baskısı soykırım kurbanları anıtı Yad Vaşem'de ve İsrail meclisinde de sergileniyor. Hitler'in, Yahudiler hakkındaki nefret dolu ifadelerini sıraladığı kitap İsrail'de yasaklanmamıştı ve İbranicesi 80'li yıllardan beri satılmaktaydı.

Kudüs İbrani Üniversitesi tarih profesörlerinden Oded Heilbronner ‘Kavgam' adlı kitabın kısaltılmış İbranice baskısını yayımlamıştı. Heilbronner birkaç gün önce televizyonda ‘Kavgamın' Nazi Almanya'sındaki önemini anlatırken şunları söylüyordu: “O dönemde kitabı herkes okumuştu ve her yerde alıntısı yapılıyordu. Eylemlerini haklı göstermek isteyen, Hitler'e atıfta bulunuyordu. Almanya'daki okul ve üniversitelerde de ‘Kavgam' bir rehber gibi kullanılıyordu.”

İsrail gazetelerinde haftalardır Hitler'in kitabının Almanya'da piyasaya sürülmesiyle ilgili haber ve yorumlar çıkıyor. Yayınlarda, Bavyera eyaletinin telif hakkını kaybetmesiyle ‘Kavgam'ın yorumlu baskısının Almanya'da satışa çıkarılmasının mümkün olduğu anlatılıyor. Heilbronner, “Kitap zaten bütün dünyaya yayılmıştı. Arapçası bile çıkmıştı. İlk 30 yılda dört ayrı İngilizce baskısı yapıldı. Herkes kitabı kendi maksadına uydurmaya çalışıyor. Neo Naziler her yerde var” diyor.

‘Hitler Almanların düşüncelerinin tercümanıydı'

Bu vesileyle Almanların soykırımdaki sorumluluğu da İsrail'de yeniden tartışılmaya başladı. Başbakan Netanyahu'nun ekim ayında, ‘Hitler'in önce Yahudileri imha etmeye niyetlenmediğini ve Kudüs müftüsü el Hüseyni'nin ısrarı üzerine fikrini değiştirdiğini' söylemesi de konuyu İsrail kamuoyunun gündemine taşımıştı. Netanyahu şöyle konuşmuştu: “Muhammed Emin el-Hüseyni 1941 yılında Berlin'de görüştüğü Hitler'e, ‘Yoksa bunların hepsi Kudüs'e gelir' der. Hitler, ‘Peki Yahudileri ne yapayım?' diye sorunca da müftü ‘Yak onları' der.”

Nasyonal Sosyalizm döneminde Yahudilerin imha edilmesinden Müslümanlar da mı sorumlu? İsrailli yayımcı ve yakın tarih uzmanı Rafael Seligmann İsrail Başbakanının iddiasını şöyle yorumluyor: “Hitler'in (soykırıma) niyetli olmadığı ve gerçeği de bilmediği şeklindeki yalanlara artık son verilsin. Nefreti körükleyen ve tamamlayan Hitler'di.”

Seligman, 2 bin sayfalık yorumlu ‘Kavgam'ı herkesin okuyacağını sanmıyor. İsrailli tarihçi, Hitler'in kötülüklerinin gerçek yüzünün ortaya çıkarılması ve Hitler Almanya'sının daha iyi anlaşılabilmesi için kitabın gerekli olduğunu söylüyor. Seligman, “Sanki kitabı kimse okumamış gibi davranılıyor. Oysa onun eğitim düzeyindeki ve onunla aynı dili kullanan kitleler kitabı okudu. Haykırarak dışa vurduğu fikirleri beğenildi. Hitler, çoğu Alman'ın düşündüğünü dile getiren kimseydi”, diyor. İsrailliler, o dönemde yaşayan Almanların ne düşündüklerini bilmek istiyorlar.