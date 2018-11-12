Kavgadan 1 gün sonraki cinayete müebbet istemi

Gürkay GÜNDOĞAN/KİLİMLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Kilimli ilçesinde, kavga ettiği Sezer Güney\'i (25) 1 gün sonra tabancayla vurarak öldüren Levent Gündüz hakkında, ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 20 Mayıs günü, Kilimli merkezdeki Köprübaşı mevkisinde meydana geldi. Levent Gündüz ve Sezer Güney, 19 Mayıs\'ta kavga ettikten 1 gün sonra yolda karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma büyüyüp, yine kavgaya dönüşürken Gündüz, yanındaki tabancayla ateş ettiği Güney\'i ağır yaraladı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Sezer Güney, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Levent Gündüz ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet savcısı, Gündüz hakkında, \'kasten adam öldürme\' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Zonguldak 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edilen iddianamede, Levent Gündüz ile Sezer Güney\'in, olaydan 1 gün önce tartıştığı belirtildi. İddianameye göre, Güney\'in, husumetli olduğu Mustafa adındaki kişiyi darbedeceğini söylemesine sinirlenen Gündüz de \"Yanımdaki adamı sana dövdürtmem\" dedi. Bunun üzerine ikili arasında çıkan kavgayı çevredekiler ayırdı. Levent Gündüz, 1 gün sonra yolda karşılaştığı Sezer Güney\'i yanında taşıdığı tabancayla ateş ederek, öldürdü. Tutuklu sanık Levent Gündüz\'ün ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.



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