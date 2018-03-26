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Kavgada pompalı tüfekle bacağından vuruldu

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde çıkan kavgada Süleyman Evyapan (32), pompalı tüfekle sağ bacağından vurularak yaralandı

26 Mart 2018 14:13

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde çıkan kavgada Süleyman Evyapan (32), pompalı tüfekle sağ bacağından vurularak yaralandı. Jandarma, zanlı İbrahim Y. (28) olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Nazilli\'nin kırsal Pirlibey Mahallesi\'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle İbrahim Y. ile Süleyman Evyapan arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfekle ateş açan İbrahim Y., Süleyman Evyapan\'ı sağ bacağından yaralayarak kaçtı. Evyapan, yakınlarının yardımıyla, otomobille, Nazilli Özel Referans Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Süleyman Evyapan\'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma, zanlı İbrahim Y.\'yi olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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