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Kavgada kalbinden bıçaklanıp, öldürüldü

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, tartıştığı kişi tarafından kalbinden bıçaklanan 31 yaşındaki Hüseyin Çapa, yaşamını yitirdi

28 Ocak 2018 21:42

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde, tartıştığı kişi tarafından kalbinden bıçaklanan 31 yaşındaki Hüseyin Çapa, yaşamını yitirdi.
Olay, bugün saat 01.00 sıralarında Karaman Mahallesi, Fatih Caddesi, Gezekyatağı Camisi yanında meydana geldi. Hüseyin Çapa (31) ile yanına gelen henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çapa, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans gönderildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Çapa, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Soruşturma başlatan polis, Çapa\'yı bıçaklayarak öldüren şüphelinin kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

 

 

 

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