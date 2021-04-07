Kavgada fırlatılan bıçak kafasına saplandı!

Samsun'da gençler arasında çıkan kavgada 1 kişinin kafasına bıçak saplandı. Kafasına bıçak saplanan genç, etrafa küfürler yağdırırken görüntülendi.

Dün saat 15.30 sıralarında Karadeniz Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan sözlü tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada sol baldırından bıçaklanan B.K.(17) ve karnından bıçaklanan S.K.(17) Gazi Devlet Hastanesi'ne, kafasına bıçak saplanan E.A. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Bıçaklı kavganın meydana geldiği olay yerinden yeni güvenlik kamarası görüntüleri ve cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Olay yerinden geçen bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde kafasına bıçak saplanan E. A.’nın ayakta durmakta zorlandığı ve etrafa küfürler yağdırdığı görüldü.



Öte yandan başına bıçak saplanan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden E.A.’nın kafasına ekmek bıçağının uzak bir mesafeden fırlatıldığı, bıçağı fırlatan kişinin olayın ardından kaçarak uzaklaştığı belirtildi. (İHA)