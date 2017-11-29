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Kavgada atardamarı kesildi, ameliyata alındı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da tartıştığı O

29 Kasım 2017 17:03

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da tartıştığı O.Y. tarafından sol bacağından bıçaklanarak atardamarı kesilen Soner Aydın (30), hastanede ameliyata alındı. Kaçan şüpheli, polis tarafından aranıyor. 
Olay, bugün İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre O.Y. ile Soner Aydın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzayıp kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli üzerindeki bıçakla, Aydın\'ı sol bacağının iki yerinden yaralayıp kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Atardamarının kesildiği belirlenen ve aşırı derecede kan kaybeden yaralı ameliyata alındı. Polis olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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