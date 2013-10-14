Kavgacı çiftlere hapis cezası

Ankara’da bir hâkim, sürekli kavga eden aile bireylerinin hepsine birden, birbirlerine saygılı olmaları şartıyla, altı ay süreyle ‘tedbir’ kararı verdi. Karara uymayan on gün hapse girecek.

Nurettin Kurt'un Hürriyet'teki haberine göre, Ankara 11. Aile Mahkemesi Hâkimi Mustafa Karadağ, ilginç bir ‘tedbir’ kararına imza attı. Dava dosyasına göre, Satı D., yardımcı olmak için, sekiz aylık hamile kızı İnci T.’nin evine yerleşti. Ancak anne ile kızı arasında çıkan tartışmaya koca Engin T. de karışınca, olay aile içinde kavgaya dönüştü. Komşuların şikâyeti üzerine polis kavgaya müdahale ederek taraftarların ifadesini aldı. Anne ve kızı, Engin T.’den şikâyetçi oldu. Koca Engin T. de hem karısı hem de kayınvalidesinden şiddet gördüğünü, hakarete uğradığını iddia ederek şikâyetçi oldu.

Bunun üzerine Dikmen Polis amirliği, 6 Ekim’de bir tutanakla 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Kanunu kapsamında koca Engin T. hakkında “tedbir” kararı verilmesi için mahkemeye müracaat etti. Ankara 11. Aile Mahkemesi Hâkimi Mustafa Karadağ, farklı bir formül bulup, üç aile bireyi hakkında da tedbir kararı verdi.

İşte o karar:

Bir ilk ilk olan karar, özetle şöyle:

“Tarafların birbirlerinden şikâyetçi olmaları ve İnci T.’nin doğum yapacak olması nazara alınarak; Engin T., İnci T. ve Satı D.’nin her birinin,

1- Şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamalarına,

2- Şiddet mağdurlarının şahsi eşyaları ve ev eşyalarına zarar vermemelerine,

3- İletişim araçlarıyla vesair surette birbirlerini rahatsız etmemelerine,

4- Tedbir kararına aykırı davranan hakkında hâkim kararıyla üç günden on güne kadar zorlama hapsinin uygulanacağının ihtarına karar verilmiştir.”