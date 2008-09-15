Kavga seti dağıttı!

Fragmanların efsane sesi artık yok

Hollywood Türkiye'de 'motor' diyecek

Ünlülerin kavgası seti dağıttı. Aktörler Robert De Niro ile rol arkadaşı Mel Gibson arasında 'Edge of Darkness' filminin çekimleri sırasında başlayan kavga De Niro'nun çekimleri terk etmesiyle son buldu. Kavga yüzünden filmin çekimleri dururken De Niro'nun çevresine Mel Gibson hakkında "O yahudilerden ve İngilizlerden nefret eden bir deli" dediği iddia ediliyor.Robert De Niro'nun menajeri tarafından yapılan açıklamada ise kavgadan söz edilmezken, ünlü starın projeden ayrılması konusunda "yaratıcılık farklılığı yüzünden bazen işler istendiği gibi yürümüyor" denildi. Filmden ayrılan Robert De Niro'nun rolüne Ray Winstone'un aday olduğu gelen haberler arasında.