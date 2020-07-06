Kavga ettikleri arkadaşlarını balkondan aşağı attılar

Geçen günlerde Meral Çakmak Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, aynı evde kalan dört kişi arasında kavga çıktı. Arkadaşları tarafından dövülen kişi yardım için balkona çıktı. Ancak arkadaşları tarafından ikinci kattaki evin balkonundan atıldı.

Komşuları Bilal Yiğit, ilk başta şaka sandığını ama adamı aşağı attıklarını gördüğünü belirterek, “Saat 23.00 gibi balkonda oturuyordum. İçeriden bağrışma sesleri geldi. 4 kişi bir kişiye saldırıyordu kendini balkona attı darp edilen kişi. Önce havalandırmanın üstüne çıktı ben şaka yaptıklarını sandım. Sonra bunlar sopalarla vurmaya başladı. Ben bağırdım çağırdım ama adama vura vura adamı balkondan aşağı attılar. Adam Allah’tan yüzüstü yere düşmedi” ifadesini kullandı.

Yaralı adam hastaneye kaldırılırken polis, evdekileri gözaltına aldı.