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Yaşam

Kavga eden çocuklarını ayırmak isteyen anne hayatını kaybetti

Olaya ilişkin olarak 1 kişi gözaltına alındı

23 Eylül 2018 20:11

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, üzerine oğlunun minibüsle çarptığı motosiklet devrilen kadın hayatını kaybetti.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Ali Ç, plakası öğrenilemeyen minibüsle Bahriye Üçok Mahallesi'ndeki annesi Satı Ç'yi ziyarete gitti ve evin önünde önceden aralarında husumet olduğu ileri sürülen kardeşi Musa Ç. ile karşılaştı. 

Ali Ç, evin önünde kardeşine ait park halindeki motosikleti çekmesini, kendi aracını park edeceğini söylemesi üzerine ise 2 kardeş arasında tartışma çıktı. 

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Ç. sinirlendi ve minibüsle motosiklete çarptı. Motosiklet, kavgayı ayırmak isteyen anne Satı Ç'nin (87) üzerine devrildi. 

Motosikletin altından çıkarılan yaşlı kadın, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

Satı Ç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

Ali Ç, olayın ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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