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Kavga eden çalışanlarını ayırmak isterken döner bıçağıyla yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesindeki dönercide, kavga eden iki çalışanını ayırmaya çalışan işyeri sahibi Ali P

03 Nisan 2018 15:47

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesindeki dönercide, kavga eden iki çalışanını ayırmaya çalışan işyeri sahibi Ali P. döner bıçağıyla yaralandı.
Adnan Menderes Bulvarı\'ndaki bir dönercide, işçilerden Hikmet Ö. ile Muhammet A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muhammed A. aldığı döner bıçağıyla Hikmet Ö.’nün üzerine yürüdü. Hikmet Ö.’nün salladığı döner bıçağı, kavgayı ayırmak için araya giren işyeri sahibi Ali P.’nin bileğini kesti. Bileğindeki derin kesik nedeniyle kanlar içinde kalan Ali P., olay yerine sevk edilen ambulnasla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı, buradaki müdahalesinin ardından da Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi\'ne sevk edildi.
Polis ekipleri, kavgaya karışan Hikmet Ö. ile Muhammet A.\'yı gözaltına aldı.

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