Kavga bitti, ortaklık başladı

Hande Yener, Akalın için “O der, o densiz çünkü”, “Bakkal müziği ile böyle hissedenlere ben üzülüyorum”, “çamur” şeklinde ifadeler kullanmıştı.



Bunun üzerine Yener’e dava açan Akalın 10 bin TL manevi tazminat kazanmıştı. Geçtiğimiz ay Galata Köprüsü’nde bir barışma yemeği yiyen ve birlikte eğlenen iki şarkıcı herkesi şaşırttı. 2 sene hiç konuşmayan ikili şubat ayında birlikte bir maxi single çıkarıyor. Hindistan’da şarkılarına klip çekecek olan Yener ve Akalın önümüzdeki ay Bostancı Gösteri Merkezi’nde büyük bir şov sergileyecek. Albümleri için objekif karşısına geçen ikili mizansen olarak birbirlerinin saçını çekti.