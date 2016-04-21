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Kültür-Sanat

Kavel grevi belgesel oldu: Çoban ateşlerinin yandığı yerde...

Zafer Aydın ve Melih Biçer, işçi sınıfı tarihinde önemli bir yere sahip olan grevin belgesel filmini yaptı...

21 Nisan 2016 02:43

İstanbul İstinye’de kurulu Kavel kablo fabrikasında 1963 yılında 36 gün sürengrev Zafer Aydın ve Melih Biçer tarafından   “Çoban ateşlerinin yandığı yerde,  KAVEL’de”  adıyla belgesel film haline getirildi.

1963 Kavel grevi belgeselinin ilk gösterimi 19 Nisan 2016 Salı akşamı Şişli Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Belgesel için yapılan basın duyurusu şöyle:

"İstanbul İstinye’de kurulu Kavel kablo fabrikasında 1963 yılında 36 gün süren bir grev yaşandı. Anayasada grev hakkının tanındığı ama grev kanunun henüz çıkarılmadığı bir dönemde gerçekleşen bu grev, dar anlamda işçilerin ödenmeyen ikramiyelerinin, geniş anlamda ise grev hakkının eylemiydi. İşçi sınıfı tarihinde önemli bir yere sahip olan, bu grev Zafer Aydın ve Melih Biçer tarafından   “Çoban ateşlerinin yandığı yerde,  KAVEL’de”  adıyla belgesel film haline getirildi.

Belgeselin kurgusunu  Cihangir Köse,  müziklerini Erdal Güney, görüntü yönetmenliğini Sinan Güngör yaptı. Belgesel, Tülin Özen ve Serkan Şen tarafından seslendirildi."

Filmin fragmanını izlemek için tıklayın

 

 

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