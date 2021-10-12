Kavcıoğlu'ndan muhalefetin 128 milyar dolar sorusuna yanıt: Denetim yaptırmaya gerek görecek bir durum yok

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda Merkez Bankası’nın faaliyetleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Muhalefet TCMB rezervlerinde eriyen 128 milyar doları gündeme getirdi. Sık sık usule ilişkin tartışmaların yaşandığı toplantıda Kavcıoğlu'nun sunumunun ardından milletvekilleri kendisine sorular yöneltti. Muhalefetin

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’na "Merkez Bankası adına Hazinenin satış yapması, Hazineyle protokol yapılması, Hazineyle ikinci bir protokolün varlığından da söz ediliyor, daha doğrusu var böyle bir protokol. Bu konuyla ilgili bir denetim yaptırdınız mı" diye sordu. TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Denetim yaptırmaya gerek görecek bir durum yok. Her şey kanuna, hukuka, protokole uygun bir şekilde yapılmıştır" yanıtını verdi.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, “net rezervler daha önceki yıllarda da veriliyordu, net rezervler veriliyor, tüm dünyada böyle. Şimdi, siyasi iktidar verebilir, Sayın Cumhurbaşkanı ‘122 milyar dolar’ diyebilir ama sizin dememeniz lazım… Şimdi, eğer ‘Yok, 122 milyar dolarımız vardır’ diyorsanız, tamamdır, o zaman bugün kur olmuş 8,97 lira; niye müdahale etmiyorsunuz? 122 milyar dolar rezervimiz varsa neden müdahale etmiyorsunuz piyasaya? Her gün böyle yabancı paranın artışına göz yumuyorsunuz? Edemezsiniz çünkü net olarak elimizde o rezervler yok maalesef. Keşke olsa, keşke olsa” diye konuştu.

"128 milyar dolar siyasi bir konu olmaktan çıktı"

128 milyar dolar konusuna da değinen Kuşoğlu şöyle konuştu:

“Bu, siyasi olmaktan da çıktı, önemli bir teknik konu… Yani Merkez Bankası adına Hazine’nin satış yapması, Hazine ile protokol yapılması, Hazine ile ikinci bir protokolün varlığından da söz ediliyor, daha doğrusu var böyle bir protokol. Bunları açıklayabilir misiniz Sayın Başkanım? Burası TBMM, millet vekili olarak bilmemiz gerekir. Bu ikinci protokol nedir? Bu konuyla ilgili bir denetim yaptırdınız mı? Geçen yıl Sayın Başkan yaptıracağını, denetim birimlerine böyle bir talimat verdiğini söylemişti. Yapılıyor mu böyle bir denetim ya da yapıldı mı, sonuçları ne oldu? Öğrenebilirsek çok memnun oluruz bu denetimin sonuçlarını 128 milyar dolarla ilgili.”

"Enflasyonu düşüreceğinize kimse inanmıyor"

HDP Genel Başkan Yardımcısı, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da, fiyat istikrarının sağlanamamasını eleştirerek şöyle konuştu:

“Sayın Başkan, sizin Para Politikası Kurulu üyeleriyle ve bütün kurum olarak iki göreviniz var, kanunun size belirlediği iki görev var, biliyorsunuz bunu. Fiyat istikrarı konusunda gerçekten bu sunum büyük bir hayal kırıklığıdır. Memlekette fiyat istikrarı darmaduman olmuş, fiyatlar her gün değişiyor.

Merkez Bankası Başkanımız geliyor buraya, sunum yapıyor ve genel geçer ifadelerde bulunuyor. Açıkça söyleyeyim, ben bu sunumdan hiçbir şekilde tatmin olmadım, yurttaşlarımız da tatmin olmuş değil ki sizin enflasyonu düşüreceğinize kimse inanmıyor. Tabii ki bu konuda tek sorumlu siz değilsiniz, elbette burada temel sorumlu iktidardır ama sizin göreviniz, iktidar yanlış da yapsa, iktidar irrasyonel politikalar da uygulasa kanunun size verdiği görevi yerine getirmeniz, toplumun sizden beklediği şey budur.”

"128 milyarı hangi kurdan sattınız"

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin de “128 milyar dolar nerede ve rezervler nereye gitti? 128 milyar doları satarken kimlere satıldığının detaylı dökümü neden ortaya konulmuyor? Satış emrini kim vermiştir? Satış yapılırken eksi rezerve düşülecek olmasının millî güvenlik sorunu yaratacağı hesaba katılmış mıdır? 128 milyar doları hangi kurdan sattınız? “diye sordu.

"Merkez Bankası Başkanı, koskoca Merkez Bankası Başkanı ya!"

AKP Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ise muhalefetten gelen eleştirilere şu yanıtı verdi:

“Cumhurbaşkanı ile herkesin aynı görüşte olmasına gerek yok ki. Merkez Bankası Başkanı, koskoca Merkez Bankası Başkanı ya! Okumuş, bir yerlere gelmiş, bu devletin parlamentosunda görev yapmış, akabinde Sayın Cumhurbaşkanımızın önerisiyle Merkez Bankası’nın başına getirmiş devlet. Yani şimdi öyle sorular sordu ki yani bunu ben bilmiyorum yani bunu takdirlerinize sunayım.”

"Rezervlerimiz 123,4 milyar dolar, herkes bu rakama itibar etmek zorundadır"

Soruların ardından açıklama yapan Başkan Kavcıoğlu, Hazine ile yapılan protokol için "Denetim yaptırmaya gerek görecek bir durum yok. Çünkü her şey kanuna, hukuka, protokole uygun bir şekilde yapılmıştır. 2’nci protokolden kasıt ne, onu bilmiyorum" dedi.

Kavcıoğlu, şöyle devam etti:

"Merkez Bankası’nın şu anki rezervleri 123,4 milyar dolardır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türkiye’nin en güvenilir kurumudur. Kendi özel kanunu ile yönetilir. Dolayısıyla herkes bu rakama itibar etmek zorunda. Aksi istediği yorumu yapabilir. İnşallah yıl sonu tarihi rekor bugüne kadar olmayan rezervin üzerinde bir rezerv ile de kapatacağız." (ANKA)