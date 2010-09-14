T24 - Bir Karadenizli icadı... Yaşadığı köyde amatörce meyve - sebze yetiştirtiriyordu ve bir gün aklına "kavanozda karpuz" fikri geldi...





Rize'nin Pazar ilçesinde yaşayan ve ÇAYKUR'a ait çay fabrikasında işletme şefi olarak çalışan 61 yaşındaki ziraat teknikeri Veysel Hatırnaz, kavanozda karpuz yetiştirdi.



Veysel Hatırnaz, ziraat teknikeri olduğu için tarımla ilgilenmekten mutlu olduğunu, işinde olduğu gibi işi dışında da tarım işleriyle ilgilendiğini söyledi.



Yaşadığı Dağdibi köyünde amatörce meyve sebze yetiştirtiğini anlatan Hatırnaz, ''Bir gün aklıma kavanozda karpuz yetiştirmek geldi. Ama bitkilerin gelişebilmeleri için belirli ısı, ışık, su ve tabi ki toprak gibi koşullara ihtiyacı var. Özellikle karpuz uzun sürede gelişen bir meyve. Karpuzu kavanozda yetiştirebilmek için çok büyük emek sarf ettim'' dedi.



Köyünde ilkbahar soğukları geçtikten sonra karpuz tohumunu ektiğini ifade eden Hatırnaz, şu bilgileri verdi:



''Yetiştirdiğim karpuz fidesinin meyvelerinden birini henüz ceviz büyüklüğünde iken, iliğinden ayırmadan köşeli cam kavanoza yerleştirdim. Aradan bir süre geçtikten sonra büyüyen karpuz, köşeli kavanozu doldurmaya ve kavanozun şeklini almaya başladı. Kavanozu tamamen doldurunca da kavanozda gelişebileceği alan kalmadığı için karpuzu iliğinden ayırdım. Uzun süre sağlam ve yeşil olarak kalabilmesi için de kavanoza sulandırılmış bakır, sülfat ve kireç karışımı ilave ettim ve kavanozun kapağını kapattım. Böylece kavanozda karpuz yetiştirmiş oldum.''





