Kavanoza gaz çıkarıp satıyor; "Bugüne kadar 90 bin dolar kazandım, çiçek yaprağı ve kişisel bir not da ekliyorum"

ABD’de 90 Günde Evlilik programıyla tanınan Stephanie Matto, ilginç bir girişimcilik örneğine imza atarak gaz çıkarıp kavanozlarda satmaya başladı. Matto, bu işten şu ana kadar 90 bin dolar kazandığını söyledi.

Gaz çıkarıp kavanozlara koyarak satan Stephanie Matto, işini TikTok hesabındaki videolarıyla tanıtmaya başladı. 31 yaşındaki Matto, ilginç işiyle ilgili katıldığı bir programda bugüne kadar 90 bin dolar kazandığını söyledi.

Matto, kendi kurduğu yetişkinlere yönelik içerik satan bir internet sitesi olduğunu, burada insanların kendi banyo sularını, tükürüklerini sattığını söyleyerek ekledi: Ancak kimse gaz çıkarma işini yapmıyor. Ben bu işte tekim.

Matto, çıkarttığı gazı küçük kavanozlar halinde paketliyor. Paketlemesinin kendisine özel olduğunu ifade eden Matto,"Çiçek yaprağı da koyuyorum. Bu aslında kokuyu tuttuyor ve daha uzun süre dayanmasını sağlıyor. Sonunda kavanozla işim bittiğinde kişisel bir not ekliyorum" diye konuştu.