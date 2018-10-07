Kavanaugh'nun Yüksek Mahkeme üyeliği onaylandı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Yüksek Mahkemesi yargıçlığı için Başkan Donald Trump tarafından aday gösterilen ve seçilme sürecinde kendisine geçmişte cinsel saldırıda bulunduğu suçlamaları yöneltilen Brett Kavanaugh'nun üyeliği Senato'da onaylandı.

ABD Kongresi'nin üst kamarası 100 sandalyeli Senato'da yapılan oylamada Kavanaugh'nun Yüksek Mahkeme üyeliği, 50'ye karşı 48 oyla kabul edildi.

Böylelikle, ABD'nin en üst yargı kurumu olan dokuz üyeli Yüksek Mahkeme'nin tarihindeki 114'üncü yargıcı olarak atanan Kavanaugh'nun, emekli olana kadar yürüteceği bu görevi üstlenmesi kesinleşmiş oldu.

Washington ayakta

59 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Kavanaugh'nun Senato oylaması sırasında, yargıcın üyeliğine karşı olan birçok protestocu ABD Kongre binasının önünde gösteri düzenledi.

"Utanç!" tezahüratında bulunan göstericiler, kasım ayındaki Kongre ara seçimlerine atıfta bulunarak "Kasım geliyor!" şeklinde slogan attı. Başkent Washington'da polis 150'den fazla kişiyi gözaltına aldı.

6 Kasım'da gerçekleşecek ara seçimlerde şu anda Cumhuriyetçilerin her iki kamarada da çoğunlukta olduğu ABD Kongresi'nde dağılım Demokratlar lehine değişebilir.

Trump'tan kutlama

Kavanaugh'nun Yüksek Mahkeme'nin boş koltuğuna oturmasının kesinleşmesi sonrası, miting düzenlediği Kansas eyaletinden konuşan Başkan Trump, "tarihi gece" değerlendirmesinde bulundu.

Yargıca yöneltilen cinsel saldırı suçlamalarına rağmen oylamaya katılan Cumhuriyetçilerin firesiz bir şekilde Kavanaugh'nun adaylığını desteklemelerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Trump, tüm Cumhuriyetçi senatörlere teşekkür etti.

ABD Başkanı ayrıca, "Bugün karşınızda, ulusumuz için inanılmaz bir zaferin ardından sesleniyorum" ifadesini kullanırken, Yüksek Mahkeme üyesinin seçilmesi sürecinde yaşananlardan Demokrat Partilileri sorumlu tuttu ve muhalifleri, adayına karşı "utanmaz bir şekilde siyasi ve kişisel bir yıkım kampanyası" yürütmekle suçladı.

Yüksek yargıda dengeler değişti

Kavanaugh'nun Yüksek Mahkeme üyeliğine seçilmesi, ABD'de toplumsal hayata ilişkin önemli kararlar alma yetkisine sahip bu en üst yargı organındaki aritmetik dağılımı Trump'ın temsilcisi olduğu muhafazakârlar lehine değiştirdi.

Üyelerinin göreve başladıktan sonra emekli olana kadar, bir başka deyişle ömür boyu yer aldıkları Yüksek Mahkeme'de, Kavanaugh'nun gelmesiyle birlikte muhafazakâr yargıçların sayısı beşe ulaştı.

Kavanaugh'ya karşı yönlendirilen cinsel taciz suçlamalarının yanı sıra, yargıcın tarafsızlığı ve mizacı konularında da Demokratlar başta olmak üzere birçok kişi şüphe taşıyor.

Cinsel saldırı iddiaları hakkında Senato Adalet Komitesi'nde ifade verdiği sırada Kavanaugh'nun duygusal ve sinirli bir görüntü çizdiği, dolayısıyla tarafsız ve objektif olması gereken bir yargı kurumunda partizan kararlar alma riskinin bulunduğu öne sürülüyor.

Cinsel saldırı iddiaları

Kavanaugh'nun gençlik yıllarında en az üç kadına yönelik cinsel saldırıda ve tacizde bulunduğu iddia edilmişti.

Özellikle akademisyen Christine Blasey Ford'un Kavanaugh aleyhine verdiği ifadeler, son bir yılı aşkın bir süredir benzer saldırılara maruz kalan kadınların #MeToo kampanyası ile öne çıktığı bir dönemde yargıca karşı büyük bir kamuoyu tepkisi oluşmasında rol oynamıştı.

Ancak Kavanaugh, hakkındaki bu iddiaları reddetmişti. Cumhuriyetçiler, iddiaları soruşturan FBI'ın hazırladığı rapor ile Kavanaugh'nun aklandığını savunurken buna karşılık Demokratlar, yapılan soruşturmayı "tamamlanmamış" ve "sınırlı" olduğu gerekçesiyle yetersiz bulmuştu.

DW,AP,AFP/ÇÖ,EC

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