Kavala'nın Gezi'nin organizatörü olduğu iddiası, Gezici-TKP'li-emekli bir askerin ifadesine mi dayanıyor?

Karar yazarı Yıldıray Oğur, bir yılı aşkın süredir iddianamesi hazırlanmadan tutuklu bulunan Osman Kavala'nın yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür'e yönelik 'Gezi Parkı eylemleri' suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve Yiğit Aksakoğlu’nun tutuklandığı soruşturmada, Kavala’nın Gezi’nin organizatörü olduğu iddiasının temelinin “gezici bir TKP’li emekli askerin ifadesi olduğu”nu yazdı.

Murat Papuç isimli eski askerin 28 Mart 2016 günü İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne giderek verdiği ifadede, “Önce çözüm süreci için faaliyetler yürüten STK’lardan dert yandığını, sonra konuyu Gezi’ye getirip, hem çözüm süreciyle ilgili faaliyetlerin hem de Gezi’nin arkasındaki finansörün ismi olarak Osman Kavala’nın adını verdiğini” aktaran Oğur, daha sonra sıkça kullanılacak “Türkiye’nin Soros”u suçlamasının da ilk olarak bu ifadede geçtiğini belirtti.

Pabuçla ilgili olarak, “Uluslarası güçlerden ve Soros’tan para alıp Anadolu Kültür, TESEV ve Açık Toplum Enstitüsü üzerinden sivil toplumu fonlandığını iddia etmiş, bu faaliyetlerin içinde olduğunu söylediği 26 kişinin daha adını vermiş. Ama ne tuhaftır ki bu adını verdiği 26 kişinin çoğu TKP içinde Gezi olaylarıyla yaşanan kırılmada diğer fraksiyonda kalan isimler” aktarımında bulunan Oğur’un yapılan operasyonun sorgu tutanaklarında yer alan ifadeleri değerlendirerek kaleme aldığı yazının tamamını buradan okuyabilirsiniz.

TKP'den açıklama

Öte yandan Oğur'un yazısında bahsi geçen, Pabuç'un uzun yıllar üyeliğini yaptığı Türkiye Komünist Partisi (TKP) de Twitter üzerinden konuya dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, Papuç’un parti üyeliğinin köşe yazısında sözkonusu emniyet tutanağının tarihi olarak geçen 2016 Martı’ndan 'çok önce' sonlandığı ve 2015 yılında parti üyeliğinden ihraç edildiği kaydedildi.