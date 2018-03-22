‪“Kavala tutuklandığında Milliyet 'gezi organizatörü' dedi, Hürriyet, eşiyle konuştu; bu önemli bir fark”

Gazeteci Tuğba Tekerek, Türkiye medyasının en büyük grubu olan Doğan Medya Grubu'nun Erdoğan Demirören'e satışını değerlendirdi. Tekerek, Anadolu Kültür Derneği Başkanı Osman Kavala'nın tutuklanması sonrası Demirören Grubu'na ait Milliyet ile Doğan Grubu'na ait Hürriyet gazetelerinin nasıl bir tutum sergilediğini karşılaştırdı. Tekerek, "Osman Kavala tutuklandığında Milliyet sadece 'Gezi organizatörü', 'dış güçlerin adamı' diye haber yaptı. Hürriyet'te ise Ayşe Arman, Kavala'nın eşi Ayşe Buğra'yla konuştu. Bu çok önemli bir farktır" dedi.

Türkiye medyasının en büyük grubu olan Doğan Medya Grubu'nun satışı için anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mayıs 2011'de Milliyet ve Vatan'ı sattığı Erdoğan Demirören'le Doğan Medya Grubu'nun satışı konusunda anlaştı. 3 Kasım 2002'de iktidara gelen AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ciddi sorunlar yaşayan Doğan Grubu ve kurucusu Aydın Doğan'ın satış kararı, Türkiye tarihindeki en büyük medya el değiştirmesini ifade ediyor.

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Gazeteci Tekerek, Aydın Doğan'a ait medya kuruluşu Hürriyet ile Erdoğan Demirören'e ait Milliyet gazetesindeki Osman Kavala'nın tutuklandığı zaman yayımlanan haberleri karşılaştırdı. Hürriyet yazarı Ayşe Arman'ın Kavalanın eşi Ayşe Buğra'yla gerçekleştirdiği röportajı belirten Tekerek, bunun akrşılığında Milliyet'in, konuya ilişkin olarak "Gezi organizatörü", “dış güçlerin adamı" başlıklarıyla yaptığı haberleri hatırlattı. Tekerek, "Gerçekliği çarpıtmaktan ufacık hicap duymayan medya artık nerdeyse her yanı kaplıyor" yorumunda bulundu.

Tekerek'in Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

Osman Kavala tutuklandığında Milliyet sadece “Gezi organizatörü", “dış güçlerin adamı" diye haber yaptı. Hürriyet'te ise Ayşe Arman, Kavala'nın eşi Ayşe Buğra'yla konuştu. Bu çok önemli bir farktır. Gerçekliği çarpıtmaktan ufacık hicap duymayan medya artık neredeyse her yanı kaplıyor.

Bir düşünün bakalım, seçim hilelerini Hürriyet ve DHA'dan duyma şansımız mı daha yüksek, yoksa Milliyet ve AA'dan mı?