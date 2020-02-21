Kavala'nın yeniden tutuklanmasındaki gerekçelerden biriydi; Bülent Arınç da Barkey ile görüşmüş

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın, 2013 yılında Başbakan Yardımcılığı görevini yürütürken, iş insanı Osman Kavala'nın tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen Henri Barkey ile görüştüğü ortaya çıktı.

21 Kasım 2013 tarihinde, dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, SETA Vakfı'nın düzenlediği Türk-Amerikan toplantısında dönemin Washington Büyükelçisi Namık Tan ve SETA'nın Washington Koordinatörü Kadir Üstün gibi isimlerin bulunduğu toplantıya Henri Barkey'in de katıldığı görülüyor.

Murat Yetkin'in haber-analiz sitesi yetkinreport.com'da paylaştığı fotoğraf, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası kapatılan Cihan Haber Ajansı muhabiri tarafından, basına servis edilmiş.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, 21 Kasım 2013 tarihli bu görüşmeden 6 ay önce de, Fethullah Gülen'i ziyaret etmiş ve görüşmeye ilişkin TRT'ye yaptığı değerlendirmede, "Sayın Başbakanımıza da gitmeden önce konuyu açtım. İzin verir misiniz dedim. Çok memnun oldu. Bizden bir emelleri olur mu? Bir tavsiyeleri olur mu, onu da öğren dedi. Farkında olmadığımız herhangi bir yanlışımız olursa, bu konuda da bizi aydınlatmasını rica etti" ifadelerini paylaşmıştı.

Ne olmuştu?

İş insanı Osman Kavala, 2 yıl 4 ay tutuklu kaldıktan sonra dün Gezi Davası'nda hakkında beraat ve tahliye kararı verilmesinin ardından, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin diğer soruşturma kapsamında yeniden tutuklanmıştı.



İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın, "Kavala'nın şüpheli Henri Barkey ile görüştüğü, PKK irtibatlı kişilerle iletişim kurduğu ve darbe teşebbüsünün karar sürecine katıldığı" yolundaki iddiasını yerinde gören İstanbul Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hâkimliği, 'kaçma şüphesi' gerekçesiyle tutuklama kararı vermişti.